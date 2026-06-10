5月31日に東京ドームで開催されたラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』をもって26年半にわたる活動に幕を下ろした嵐が、26/6/15付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年6月1日〜7日）でデビュー曲のサビのフレーズのとおり、A・RA・SHIを巻きおこした。【グラフ】嵐がミセスの総再生数連続1位記録をストップ！2倍以上の大差をつける週間1位は、ラストツアー前の今年3月4日に配信リリース