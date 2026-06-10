グラビア界のレジェンド・篠崎愛が、9日発売の「ヤングチャンピオン」13号表紙＆巻頭グラビアに登場した。【写真】表紙では…キュートな表情を浮かべた篠崎愛“愛ちゃん”本人が厳選した珠玉のカットに注目。巻中グラビアには、アイドルグループ「アップアップガールズ（2）」で活動中の兵頭美波が初登場。新メンバーとしてグループに加入して約半年。初々しい姿やあどけない笑顔までたっぷりと届ける。付録は、篠崎愛特製ク