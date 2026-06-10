ホワイトソックスの西田陸浮＝7日、フィラデルフィア（ゲッティ＝共同）米大リーグのホワイトソックスは9日、西田陸浮外野手のマイナー3A降格を発表した。5月下旬にメジャーデビューして12試合に出場し、29打数7安打2打点で打率2割4分1厘だった。2023年のドラフトでホワイトソックスから指名を受けた25歳の西田は、国内出身の日本人野手としては初めて、日本のプロ野球を経験せずにメジャーでプレーした。（共同）