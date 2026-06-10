米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」がブルワーズがマイナーリーガーのルイス・ララ外野手（21）と7年総額3100万ドル（約49.7億円）の契約延長で合意したことについて分析している。7年契約には3つの球団オプションとインセンティブが含まれており最大で7900万ドル（126.7億円）に達する可能性がある。契約が正式に成立すれば、ブルワーズはララを40人枠に入れる必要がある。一方でオプション扱いでマイナーに残るため、