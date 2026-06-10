アメリカ軍はイランによるヘリコプター撃墜を受けて、自衛目的の攻撃を開始したと明らかにしました。【映像】米軍がイランへ自衛目的の攻撃を開始アメリカ中央軍は9日、最高司令官であるトランプ大統領の指示に基づき、アメリカ東部時間の9日午後5時、日本時間の10日午前6時からイランに対する自衛目的の攻撃を始めたと明らかにしました。この攻撃は、8日にホルムズ海峡周辺で哨戒中だったアパッチ攻撃型ヘリコプターがイラ