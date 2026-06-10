Aぇ! groupが、きょう10日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『千鳥かまいたちゴールデンアワー』(毎週水曜20:00〜)に出演。メンバー全員そろって同番組に初登場し、佐野晶哉からまさかの“グループ解散宣言”が飛び出す。Aぇ! group○周囲が止めるのも聞かず押し通す今回放送されるのは、「全国早押しちどかま事件簿 神奈川編」。MCの千鳥とかまいたちのもと、石原良純、Aぇ! group、あの、タイムマシーン3号、松村沙友理、