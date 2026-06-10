歌舞伎役者の市川團十郎さん（48）が2026年6月5日、自身のインスタグラムを更新。14歳の長女・麗禾さん（市川ぼたん）と、13歳の長男・勸玄くん（市川新之助）の姉弟2ショットを披露した。「身長越えた？」市川さんは、「う、会わない間に、身長越えた？」「のかな、写り方？」とつづり、麗禾さんと勸玄くんが寄り添う姿や仲睦まじい2ショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、麗禾さんと勸玄くんは白いシャツを着