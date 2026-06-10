練習場ではうまく打てるのに、コースに出るとダフリやトップばかり……。 その原因の多くは、無意識のうちに体に入ってしまう「力み（リキミ）」にあります。 いけうち誠一氏のマンガ『ゴルフは気持ち』第11話「ないない主義」では、この力みを消すためのユニークな思考法が紹介されています。 スイング改善のヒントを探っていきましょう。 力みの原因はあなたの「欲」にある ティーイングエリアに立