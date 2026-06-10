7月1日の高校卒業予定者向けの採用活動解禁を前に、北九州市若松区で企業の見学会が開かれました。高校生たちに地元企業の魅力を知ってもらい、人材の流出を食い止める狙いがあります。 ■中村安里記者「こちらは北九州市にある物流の拠点です。今、高校生たちが真剣な表情で見学しています。」北九州市若松区の高稜高校の3年生13人が6月9日、見学に訪れたのは、同じ若松区にある「上組八幡支店」です。上組は1867年に現在の