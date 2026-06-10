ゴルフレッスンの受講生の女性に睡眠薬を飲ませ、ホテルに連れ込んでわいせつな行為をしたとして、福岡市東区のティーチングプロの男が逮捕されました。不同意性交などの疑いで逮捕されたのは、福岡市東区のゴルフのティーチングプロ・綿谷俊郎容疑者（69）です。警察によりますと、綿谷容疑者はことし4月、佐賀県内のゴルフ施設からレッスンの受講生の40代の女性を自宅まで送る際、女性に栄養ドリンクと偽って睡眠薬