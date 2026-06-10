乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』先行カット第6弾はサウナカットを公開 2026年6月30日（火）に1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）を発売する金川紗耶。その先行カット第6弾として、初めて海外で体験したサウナでの貴重な写真が公開された。 乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』先行カット ©DONUTS／撮影：三宮幹史