飛距離を出すためには不安定なトップがポイントな理由 バランスの悪いトップオブスイングがポイント このバックスイングを行うと非常に不安定な体勢になりますが、実はそれがポイントです。 左足に体重がかかるのですが、体がねじられていることもあってそのまま静止していられないので、早く体勢を入れ替えようとするからです。つまりバックスイングしたと同時に体重移動は完了しているし、その後の重心の入れ替えはオ