2m離れて遊ぶことで目の緊張を解放する 視力回復のトレーニングと聞くと、退屈な眼球運動を想像するかもしれません。 しかし、『子どもの目が勝手によくなる 遊ぶだけ！超視力アップドリル』の著者である平賀博士が紹介している「本から2m離れて遊ぶ」という“視力検査あそび”は、その常識を覆す画期的なアプローチです。 通常、本は手元で読むものですが、あえて2mという距離を置くことで、目は近くを見るため