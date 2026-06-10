子ども脳疲労はどのようにたまっていくのか 脳の疲れは、毎日の生活のなかで少しずつたまっていきます。睡眠不足や予定の詰め込み、切り替えの多さが重なるからです。脳の仕組みを押さえながら、その流れを具体的に見ていきます。 子どもの脳は「2階建て」になっていた 子どもの脳は、大きく3つの働きに分かれています。睡眠や生活リズムなどを支える「からだの脳」、知能や集中力を担う「おりこうさんの脳」、そして感