6月10日の「時の記念日」に合わせて、福岡市・天神の時計・宝飾店で「江戸時代の和時計」の展示が始まりました。天神ビッグバンの再開発期間中に店が移転するため、次に見ることができる日は決まっていません。 福岡市・天神の新天町商店街にある時計・宝飾店「ハナブサ」で、9日から展示が始まったのは江戸時代の「和時計」5つです。■平石千夏記者「こちらには、文字盤が円ではなく縦に並んだものや、やぐら型の箱の上に時