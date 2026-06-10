◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（９日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、敵地・パイレーツ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。昨季サイ・ヤング賞を受賞したＰ・スキーンズ投手（２４）と注目の今季初対決に臨む。大谷は試合前、ブルペン入りして２６球を投げ込んだ。通常、ブルペン入りは２日前だが、８日（同９試合）がピッツバー