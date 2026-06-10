巨人元ヘッドコーチの元木大介氏が８日、郄橋尚成氏のＹｏｕＴｕｂｅに出演し、現役時代の同僚でもある桑田氏・清原氏の「ＫＫコンビ」秘話を明かした。宮崎キャンプの休養日前日に街で飲んでいたという元木氏。清原氏から電話で「来てくれないか」と要請されて向かったところ、待っていたのはまさかのＫＫコンビだった。ところが、桑田氏はボックス席に座り、清原氏はなぜかカウンター席。元木氏は「状況が読めない。店