初夏の訪れとともにやってくる「梅仕事」。自分で仕込んだ梅酒が琥珀色に育っていく時間は、何物にも代えがたい醍醐味ですよね。今回は、失敗しない基本の作り方から、おいしい飲み方、余った梅まで使い切る絶品アレンジまで8選をご紹介します。旬の恵みで、豊かな食卓時間を過ごしてみませんか？【じっくり味わえる】待ち遠しい♪基本の梅酒の作り方シンプルな工程ゆえに、下処理が成功の鍵です。梅に少しでも水気が残るとカビの