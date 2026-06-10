アメリカのAI企業アンソロピックは、サイバー攻撃に悪用されるおそれがあることから、一般公開していなかった「クロード・ミュトス」と等しい性能を持つ新型のAIモデルを発表しました。アンソロピックが9日に発表した新たなAIモデルは、「クロード・フェイブル5」です。これまでのモデルよりも、ソフトウェアの開発や科学研究、金融の分析などの性能を高め、より複雑な問題の処理で優位性を発揮するとしています。一方で、安全かつ