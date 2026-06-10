タレントのスザンヌが６日付で自身のＳＮＳを更新。田植えショットを公開した。「今年で２年目になります熊本県山都町で田植えをさせていただきました」と投稿。つづけて、「暑い中、みんなで声を掛け合いながら一列ずつまっすぐ進んでいく時間。泥だらけになる気持ちよさも、自然の中で生まれる連帯感も、全部が楽しくてしあわせでした」と記し、実際に作業を行う様子などを複数枚披露。「でも同時に、『これを毎日続けてい