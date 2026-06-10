墜落したアメリカ軍の攻撃ヘリを念頭に、イランのアラグチ外相は9日、イランにいる外国軍は事故や戦闘に巻き込まれる可能性があるとして撤退するよう警告しました。アラグチ外相は9日SNSで「イラン周辺にいる外国軍はミスや事故あるいは戦闘に巻き込まれるなど常に危険にさらされている」と指摘し、「リスクを減らす方法はできるだけ早くこの地域を離れることだ」として速やかな撤退を求めました。ホルムズ海峡付近でアメリカ軍の