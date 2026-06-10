中東情勢の悪化による石油製品の価格高騰を受け、食品包装で使うフィルムなどの再値上げが相次いでいる。食品メーカーやスーパーなどの小売り現場ではこれまで、包装の簡素化などで包装資材の値上がりを吸収する動きもみられたが、消費者が手に取る最終製品への値上げの波がさらに広がる可能性がある。（福原悠介、水野友晴）「さらに１割高い」衣料品のほかプラスチック製品なども扱うグンゼは８日、食品メーカーなど向けのフ