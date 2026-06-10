とんねるずの木梨憲武が８日付で自身のＳＮＳを更新。超豪華なプライベートショットを公開した。「武豊、最年少＆最年長Ｇ１勝利記録！きのう安田成美記念でおめでとうー！！急なカンパイパーティーで集合！！」「来年のスポーツ王かスポーツＫＩＮＧでは、急に空を飛び、瞬間移動！？打ち合わせ開始！！Ｇ１勝利もハンドパワーで、Ｎｏ．１ジョッキー、来まくりやがってます！！」と記し、ピースをする武豊騎手との２ショット