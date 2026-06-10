プロ野球・読売巨人軍の阿部慎之助前監督が、18歳の長女に暴行を加えたとして書類送検された。先月、東京・渋谷区の自宅で長女の胸ぐらをつかみ、押し倒すなどの暴行を加えた疑いで現行犯逮捕され、翌日には監督を辞任するという異例の早さで事態が動いた。【映像】涙を流す阿部前監督（実際の様子）ニュース番組『わたしとニュース』では、この事件の背景や辞任に至る経緯について、「FIFTYS PROJECT」代表の能條桃子氏ととも