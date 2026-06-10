先の自民党総裁選挙などで、高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したなどと報じられたことをめぐり、立憲民主党は自民党に対し、高市総理の秘書の参考人招致を求めました。立憲民主党の斎藤国対委員長は、自民党の磯崎参院国対委員長と会談し、参院予算委員会に高市総理の秘書を参考人招致するよう求めました。立憲民主党・斎藤国対委員長：（高市総理の）公設秘書の方に来ていただいて、国会の場で説明をいただ