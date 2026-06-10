2025年、テレビ朝日の7月期水曜よる9時枠で放送された、大森南朋×相葉雅紀×松下奈緒の豪華トリプル主演による『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』。この夏、『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜Season2』として待望の“第2幕”が始動する同作に、昨年のSeason1から引き続き、豪華メインキャスト陣が出演することが決定した。大森南朋演じる伊垣修二、相葉雅紀演じる名波凛太郎とともに難事件に立ち向かうプロフェッショナル集団「SSBC