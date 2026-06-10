7月22日よりテレビ朝日系で放送がスタートする、大森南朋、相葉雅紀、松下奈緒のトリプル主演ドラマ『大追跡～警視庁SSBC強行犯係～Season2』の追加キャストとして、伊藤淳史、髙木雄也、足立梨花、丸山礼、野村康太、光石研、遠藤憲一、佐藤浩市の出演が発表された。 参考：大森南朋×相葉雅紀×松下奈緒トリプル主演『大追跡』Season2、7月より放送へ 2025年7月、テレビ朝日の水曜9時枠10年ぶり