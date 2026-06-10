9月11日に全国公開されるWEST.の重岡大毅主演映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』の予告編が公開された。 参考：重岡大毅主演『5秒で完全犯罪を生成する方法』に石丸幹二、伊藤歩ら出演KV＆特別映像も 本作は、『ライアーゲーム』シリーズや『宇宙を駆けるよだか』（Netflix）などの岡田道尚が原案、脚本、プロデュースを手がけるオリジナルの完全犯罪サスペンス。第2回日本ホラー映画大賞