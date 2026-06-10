MLB Japanは6月7日、公式Instagramを更新。ヒューストン・アストロズの今井達也（27）が今季3勝目をマークしたことを報告した。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 MLB Japanは投稿で、アスレチックス戦に先発登板した今井の写真や印象的なシーンをまとめた動画を公開。今井は同試合で5回を投げて