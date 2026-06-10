広田尚敬さん 広田尚敬さんは14歳から写真を始めたというから写歴は76年を超す。「家族に止められているんだけど」と言いつつも、今も思いついた場所へ鉄道を撮りに行く。最近は枕崎へ行った。 「カツオが美味しそうだと思ってね。けれど撮影に忙しくて、結局食事はコンビニなんだ」と広田さん。行動も発想も自由奔放だ。 本展は写真集『鉄道写真 広田尚敬』（2025年、小学館刊）と、『鉄道写真』（2026年、キヤノンマ&