2026年6月7日、中国メディアの第一財経は、日本の中産階級が賃金停滞や少子高齢化、円安による輸入インフレなどの構造的圧力で二極化し、社会が空洞化する危機にあると報じた。記事は、浙江現代数字金融科技研究院の周子衡（ジョウ・ズーホン）理事長による日本経済に対する評論を紹介している。周氏は、かつて経済の奇跡を謳歌した日本が長期停滞に転じ、現在は実質賃金の伸び悩みや人口高齢化、通貨安、労働市場の二極化といった