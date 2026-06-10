6月1日に発表された『2026年 上半期ブレイク俳優ランキング（男性編）』で、見事に1位を獲得した霜降り明星・せいや。フジテレビで放送中のドラマ『102回目のプロポーズ』（毎週水曜後11：00）で、不器用ながらも一途に光（唐田えりか）に愛を伝える青年・空野太陽を好演したことが、俳優としての大きな支持を集めた。喜びの声を聞いたインタビューの後編は、ドラマ共演者やスタッフへの感謝、尊敬する武田鉄矢からかけられた