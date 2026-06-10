テレビ朝日では、『タモリステーション』の最新作を20日午後8時54分から放送する。今回新たにスポットを当てるのは、日本のフルーツ。【写真】さんまと…タモリ？奇跡の2ショット『さんま御殿』で実現圧倒的な甘さはもちろん、色や形など見た目の美しさまで、すべてにおいてハイクオリティーな日本のフルーツは世界から熱い注目を浴びており、外国人観光客にも大人気。しかし同時に、地球温暖化や流通事情の変化、生産者減少な