YouTubeのMBSアナウンサー公式チャンネル「ウラオモテレビ」が9日までに更新され、アナウンスセンター長の西靖アナが出演。異動について語った。【写真】「ほぼ転職レベル」アナウンスセンター長からの異動を伝えた西靖アナ西アナについて7月1日付けで、現在の総合編成局アナウンスセンター長からMBSメディアホールディングスの経営戦略局長に異動することが発表されていた動画に登場した西アナは「異動します」と報告。「私32