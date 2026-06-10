10日午前6時現在、熊本市内は濃い霧に包まれています。ライブカメラでご確認いただけます。（時間を巻き戻してご覧いただく事も可能です） ▼濃霧【ライブ配信中】熊本県内の情報カメラ７か所駅は？空港は？ ▼阿蘇火山博物館・草千里 ▼阿蘇くまもと空港 ▼熊本市中央区 桜町バスターミナル ▼熊本市中央区山崎町から 長六橋方面 ▼熊本駅白川口 ▼人吉市球磨川