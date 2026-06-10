■第30回プチョン国際ファンタスティック映画祭への正式招待作品に決定7人組グループ・WEST.の重岡大毅が主演を務める映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』（9月11日公開）の緊迫感あふれる予告編が到着し、本編映像が初解禁した。また、重岡にとって初の国際映画祭となる「第30回プチョン国際ファンタスティック映画祭」にてワールドプレミアも決定した。【動画】役作りや作品への思いを語る重岡大毅＆原菜乃華＆田中みな実同