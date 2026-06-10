俳優の大森南朋、相葉雅紀、松下奈緒がトリプル主演するテレビ朝日系連続ドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜Season2』（毎週水曜後9：00／7月22日スタート）に、Season１からのメインキャスト陣8人が続投することが発表された。【写真】相葉雅紀がステージの上できらめく！嵐ラストコンサートの模様昨年、同局7月期に放送された同作の第2幕として、トリプル主演はそのままに1年ぶりの復活を遂げる。このたび、伊藤淳史、