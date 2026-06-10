いまや“ファッションアイテム”にもなりつつある「大きめサイズ」のタンブラー。若者を中心に人気が広がるワケとは？ 【写真を見る】カバンに入れるより“持ち歩きたい”…「大容量タンブラー」なぜ人気？【THE TIME,】豊富なカラー＆保冷抜群様々なタンブラーを揃える『ハンズ新宿店』（東京・渋谷区）で人気なのは、アメリカの老舗ブランド『STANLEY 1913』の大容量タンブラー「H2.0 真空断熱クエンチャー」(890ml・