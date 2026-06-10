美川憲一さんとピーター（池畑慎之介）さん。この2人とは本当に長いお付き合いです。よく「気の置けない友人」と言いますが、まさにそういう関係。いつも会うのが楽しみで、顔を見るとなぜかホッとして、気取ることなく本音で話せる数少ない友達です。今では笑い話のようになった彼らとのエピソードがあります。1970年、私がお店を青山のキラー通りに移転し「ブティック・JUNKO」をオープンした頃のことです。ちょうど自動車免