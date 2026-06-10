きょう10日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（後7：00〜8：00※関西ローカル）は、「食のプロがホンマは教えたくない！京阪神 寿司＆海鮮ランチ ランキング」を届ける。【番組カット】大盛り過ぎる！マグロがたっぷりのった某店の海鮮丼料理人にデパ地下バイヤー、グルメライターなど、食にたずさわるプロ50人が、穴場の名店を明かす。ベテランフードライター、団田芳子さんが「魚介がとにかく良質。私の歳