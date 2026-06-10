31年ぶりに開催される大相撲パリ公演に向けて、力士たちが現地の空港に到着しました。記者「横綱の豊昇龍関らがパリの空港に到着しました。31年ぶりの力士の姿ということで、到着ロビーが騒然としています」日本時間の10日未明、フランス・パリの空港に横綱・豊昇龍や大関・霧島ら力士21人が第一陣として到着しました。たまたま居合わせた人「素敵な衣装を身にまとった人たちが次から次へとやって来ました。彼らに会えると思ってい