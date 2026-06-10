「もうユニホームは着たくない」阪神退団直後の誘い…なぜ韓国へ？今季から韓国プロ野球「KBOリーグ」には各球団1人のアジア枠が設けられ、多くの日本選手が海を渡った。さらに、指導者の交流は以前から続いている。昨年限りで阪神を退団した金村暁氏は、釜山を本拠地とするロッテ・ジャイアンツで今季から「投手統括コーディネーター」に就任した。3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で韓国代表監督が口にしたよう