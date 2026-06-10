アップルはWWDC 2026でiOS 27やmacOS 27を公式発表した後、これらの開発者向けベータ版を初めてリリースしました。この2つのOSから、噂されている折りたたみiPhoneの手がかりが見つかったと報じられています。 海外のテック系メディア・9to5Macは、iOS 27ベータ1のコード内に「foldState」や「angleDegrees」、そして「内蔵ディスプレイの総数」を取得するチェック項目があり、これらが折りたたみiPhone向けの機能を示している