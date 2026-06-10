ママ友との関係に悩み、モヤモヤを抱えていた友人。思い切って母に相談すると、返ってきたのは意外な言葉でした。母のアドバイスをきっかけに、ママ友親子と無理なく付き合えるようになったそうです。そのアドバイスとは──。 楽しいはずの休日 保育園で仲良くなった親子と、休日に遊ぶことが増えていました。 相手のママは明るくて話しやすく、子ども同士もとても仲良し。最初は「気の合う親子に出会えてよかった」