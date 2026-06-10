女優の木村多江が11日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に5年ぶりに出演、18歳の愛娘について初告白する。 【写真】木村多江母娘そっくりのむっちゃ美人だった！ 娘は英語を習得するために、高校を中退しオーストラリアへ留学。いまやタッチラグビーの西オーストラリア代表に選ばれるほど！小学生時代のほろ苦いホームステイ経験から起業を夢見るまでの軌跡を、母の