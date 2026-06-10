マンダロリアンとグローグーが見守る中、自身初の始球式に臨む恒松祐里（C）2026 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved. 女優の恒松祐里が９日、ZOZOマリンスタジアムで行われた千葉ロッテマリーンズ VS 中日ドラゴンズ戦での「STAR WARS NIGHT」に登場。セレモニアルピッチセレモニーでグローグー愛を込めた力強いピッチングを披露した。【写真】自身初の始球式に挑んだ恒松祐里『スター・ウォーズ／マン