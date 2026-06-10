2021年から南野拓実の個人トレーナーを務める木谷将志氏日本代表は、6月11日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に向けて準備を進めている。現地時間8日にベースキャンプ地のアメリカ・テネシー州のナッシュビルに入り、MF南野拓実（モナコ）がメンタルサポーター（メンター）として合流。昨年末に負った左膝前十字靭帯断裂の影響でメンバーには選ばれなかったが、森保ジャパンをサポートするために駆けつけた。個人トレーナ