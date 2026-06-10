帝京大可児高・仲井正剛監督が語る鈴木淳之介への期待日本代表として北中米ワールドカップ（W杯）に挑むDF鈴木淳之介。彼が歩んできた道のりを、恩師である帝京大可児高の仲井正剛監督はどのように見てきたのか。プロ入り後のコンバートを機に飛躍を遂げ、海外移籍、そして日本代表選出と、瞬く間に大舞台への階段を駆け上がっていった教え子の背景には、高校時代から変わらず磨き続けてきた「傾聴力」と「当事者意識」があった