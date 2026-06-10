現地時間2026年2月28日にイスラエルがイランへ先制攻撃を実施し、首都テヘラン中心部を爆撃した際に、イランの最高指導者アリ・ハメネイ師が死亡しています。この攻撃について、ハメネイ師と側近らが会談する場所と日時を、交通監視カメラにハッキングすることでイスラエル諜報機関が特定していたとされています。これを受けてロシアの治安機関は、ウラジーミル・プーチン大統領とその側近を保護するための特別な監視システムの一