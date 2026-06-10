大人気ディズニー・キャラクターの「スティッチ」とそのガールフレンド「エンジェル」のプロモーションソングとして、日本語版「グリッター・グライド 〜スティッチ＆エンジェルのキラキラダンス〜」のリリースが決定！歌唱するのは「スティッチ」が大好きと公言するα世代を中心に大きな注目を集めるカリスマギャルシンガーSoalaさんに決定しました☆ 「スティッチ」プロモーションソング『日本語版「グリッター・グライド